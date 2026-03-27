«Остается только молиться»: Маликов рассказал о женихах Стефании

Маликов заявил, что для него важны чувства, а не достаток избранника дочери

Народный артист России, певец Дмитрий Маликов заявил, что не вмешивается в личную жизнь своей дочери Стефании Маликовой. Однако надеется, что она встретит достойного спутника. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Звезды Дорожного радио».

По словам артиста, у его дочери есть поклонники, которые оказывают ей внимание. Среди подарков от молодых людей — дорогие букеты. Иногда презентов становится так много, что они даже затмевают знаки внимания от фанатов самого артиста.

«Стеше сейчас такие красивые цветы приносят. Дома цветы то у меня с концертов, то у Стеши от поклонников. Да, очень большие (букеты — Прим. ред.). Я говорю: „Зачем такие дорогие огромные корзины?“. Даже иногда несколько человек вносит», — поделился артист.

При этом Дмитрий подчеркнул, что не намерен контролировать выбор Стефании и готов знакомиться с теми, кого она сама сочтет важными в своей жизни.

«Да нет, зачем? Наоборот уже. С кем она сочтет нужны, познакомит. Знакомить нужно уже по-серьезке», — сказал певец.

Маликов отметил, что для него не имеет значения материальное положение потенциального избранника дочери. Гораздо важнее, чтобы отношения строились на взаимной привязанности и уважении, а союз оказался прочным.

«Мне абсолютно не важен его достаток. Я хочу, что бы они были парой, чтобы они шли по жизни. Потому что деньги — штука наживная, как и любые материальные ценности. А вот отношения, чтобы люди дорожили друг другом, чтобы люди не могли друг без друга жить, и чтобы это продлилось долгие годы, — вот, что самое важное», — подчеркнул артист.

К тому же певец добавил, что за последние годы его дочь заметно изменилась, стала более зрелой и рассудительной. По его мнению, именно поэтому ей непросто найти человека, с которым сложатся гармоничные отношения. Он признался, что остается лишь надеяться на удачное стечение обстоятельств.

«Она очень поменялась за последние годы. Тоже ей вот было 20, 18 лет, и это был другой человек. Она очень повзрослела и стала очень мудрой. И ей очень непросто найти достойную пару. Чтобы они, как это слово сейчас, мэтчились! Вот это очень сложно, поэтому остается только молиться, чтобы это случилось, потому что это очень важно. И, конечно, мы очень этого ждем и волнуемся», — заключил артист.

Стефания Маликова — дизайнер, блогер и модель. В данный момент ей 26 лет. Девушка в последние годы развивает собственный бренд одежды, а также активно работает в медийной сфере.

