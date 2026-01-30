«Ему очень это нравится»: Маликов рассказал про увлечения сына

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 72 0

Не так давно артист вместе с наследником отметили день рождения.

Фото, видео: Пресс-служба ЕМГ; 5-tv.ru

Сын Маликова Марк увлекается музыкой и мечтает собрать коллекцию бабочек

Сын народного артиста РФ Дмитрия Маликова Марк в свои восемь лет увлекается музыкой и мечтает собрать коллекцию бабочек. Об интересах наследника певец рассказал в эфире «Дорожного радио» в разговоре с ведущим Никитой Леоновым.

«Он мечтает собрат большую коллекцию бабочек. У него сейчас увлечение флорой и фауной. Нравятся очень рыбки! Мы ему на день рождения подарили аквариум с рыбками, он прям за ними следит, ухаживает. Ему очень это нравится», — поведал артист.

Марк также постоянно занимается музыкой с преподавателем. Например, он уже освоил произведение советского композитора Дмитрия Кабалевского «Клоуны».

В семье артиста так повелось, что все рождаются под астрологическим знаком Водолея. Так, сам Маликов родился 29 января, его супруга Елена Изаксон — 14 февраля, дочка Стефания — 13 февраля. Марк тоже не стал нарушать традицию и появился на свет 24 января. Поэтому в ближайшее время семейство ожидает впереди еще целая череда праздников.

Ранее 5-tv.ru писал, как русский ответ «филяй‑филяй» породил новых звезд — и причем тут Дмитрий Маликов. Немецкие рейверы запустили тренд в соцсетях, но «прогремел» он благодаря поддержке русских женщин. По итогу этот тренд подхватили и «качки» российского, так сказать, производства, а Дмитрий Маликов даже записал гимн Филяйска.

