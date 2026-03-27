«Не метросексуал и грызу ногти»: Маликов рассказал об уходе за собой

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 100 0

Певец считает, что не особо следит за собой.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Маликов: у меня нет времени ухаживать за собой

Народный артист России Дмитрий Маликов заявил, что у него нет времени ухаживать за собой. Об этом певец рассказал на концерте «Звезды Дорожного радио» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«К сожалению, я не метросексуал, вот. И я поэтому не шибко за собой слежу. На маникюр у меня не хватает времени, а надо бы <…> Да, ногти грызу», — поделился артист.

Маликов также добавил, что задумывался о пластических операциях, но лично ему не хочется прибегать к каким-то хирургическим вмешательствам. Певец предпочитает естественное старение.

«Я не осуждаю никого, но мне кажется, что это мало что дает. <…> Я, как и все, старею, и мы все стареем, куда деваться», — сказал певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дмитрий Маликов раскрыл секрет молодости. На вопрос корреспондента, как удается сохранять молодость и бодрость духа, Маликов незамедлительно ответил — все дело в чистоте мыслей и умении отпускать плохое.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
82.13
1.41 95.00
1.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:51
Мошенники под видом звонка из «Электросетей» обманули пенсионерку на миллион рублей
16:45
Стало плохо за секунды: в туалете магазина обнаружили тело школьницы
16:41
«Пощусь и тренируюсь на сцене»: как Сергей Пенкин следит за собой
16:33
Армения и Азербайджан довольны прогрессом урегулирования отношений
16:24
«Узурпировал власть»: Захарова о желании Зеленского «подвергнуть ужасам» Украину
16:15
Расстроена? Джоан Роулинг оценила трейлер сериала о Гарри Поттере

Сейчас читают

«Сбивают с мысли»: Константин Хабенский про красивых женщин
Вышли на опасный лед: в Ульяновске возобновили поиски пропавших школьников
Новые правила денежных переводов: что изменится для простых людей и бизнеса
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео