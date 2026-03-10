Собянин: 12 тысяч московских школьников обучаются в инженерных классах

В Москве инженерные классы открыты уже в 207 школах, в которых обучается 12 тысяч старшеклассников. Об сообщает мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«На старте проекта, в 2015 году, их открыли всего в 91 школе, а в текущем учебном году они открыты уже в 207 школах столицы. Технические науки и современные технологии углубленно изучают более 12 тысяч старшеклассников — почти в три раза больше по сравнению с 2015 годом», — сказано в сообщении.

Учащиеся в инженерных классах имеют возможность выбрать одно из четырех направлений: инженерно‑техническое, инженерно‑химическое, космическое и авиастроительное.

Национальный проект «Кадры» помогает молодому поколению стать востребованными специалистами, за которого борются ведущие работодатели. Более 90% выпускников поступают в лучшие технические вузы России.

На занятиях дети углубленно изучают математику, физику и информатику, работают с 3D-принтерами, станками с числовым программным управлением и лазерными резчиками. Также учащиеся изучают робототехнику и основы современного производства. Практику дети проходят на предприятиях, первую профессию получают в колледжах-партнерах и вместе с вузами занимаются своими проектами.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство Москвы реализовало более 130 проектов с применением искусственного интеллекта (ИИ). Мэр отметил, что внедрение современных технологий повысят качество жизни граждан.

