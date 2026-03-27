«Надоедает — отправляю его»: как Валерия справляется с болтливостью мужа

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

В квартире звездной пары есть отдельное помещение, где не слышны чужие разговоры.

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Валерия и Пригожин расходятся по разным комнатам, когда устают друг от друга

Избежать ссор в семье народной и заслуженной артистки России Валерии и ее мужа, продюсера Иосифа Пригожина, помогает множество комнат в квартире. Об этом певица заявила корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Звезды Дорожного радио».

«Мы как-то находим баланс. Большая квартира: он в одной части квартиры, а я в другой», — поделилась артистка.

По словам певицы, у них даже есть специальная музыкальная комната с хорошей звукоизоляцией. Туда она и отправляет супруга, когда нужно побыть в тишине и немного отдохнуть друг от друга. Но, несмотря на подобные «ссылки», Иосиф предпочитает проводить время только в центре квартиры, чтобы держать ситуацию под контролем.

«Вот он, в центре квартиры, в зале, он всех видит, все у него под контролем. И в кабинете по этой же причине никогда не сидит. Ему хочется быть в центре событий», — отметила Валерия.

История Валерии и Иосифа Пригожина началась в начале 2000-х. Творческое сотрудничество быстро переросло в роман, и в 2004 году пара поженилась. С тех пор они не только супруги, но и неразлучные партнеры по работе, поддерживающие друг друга во всем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Валерия рассказала о потере ребенка в 47 лет. Певица призналась, что пыталась сохранить свое положение в тайне и даже не рассказывала об этом детям. В больницу она приходила через черный ход и наблюдалась под чужой фамилией. При этом недобросовестные работники медучреждения слили в сеть информацию о положении певицы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:51
Мошенники под видом звонка из «Электросетей» обманули пенсионерку на миллион рублей
16:45
Стало плохо за секунды: в туалете магазина обнаружили тело школьницы
16:41
«Пощусь и тренируюсь на сцене»: как Сергей Пенкин следит за собой
16:33
Армения и Азербайджан довольны прогрессом урегулирования отношений
16:24
«Узурпировал власть»: Захарова о желании Зеленского «подвергнуть ужасам» Украину
16:15
Расстроена? Джоан Роулинг оценила трейлер сериала о Гарри Поттере

Сейчас читают

«Сбивают с мысли»: Константин Хабенский про красивых женщин
Вышли на опасный лед: в Ульяновске возобновили поиски пропавших школьников
Новые правила денежных переводов: что изменится для простых людей и бизнеса
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео