Валерия и Пригожин расходятся по разным комнатам, когда устают друг от друга

Избежать ссор в семье народной и заслуженной артистки России Валерии и ее мужа, продюсера Иосифа Пригожина, помогает множество комнат в квартире. Об этом певица заявила корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Звезды Дорожного радио».

«Мы как-то находим баланс. Большая квартира: он в одной части квартиры, а я в другой», — поделилась артистка.

По словам певицы, у них даже есть специальная музыкальная комната с хорошей звукоизоляцией. Туда она и отправляет супруга, когда нужно побыть в тишине и немного отдохнуть друг от друга. Но, несмотря на подобные «ссылки», Иосиф предпочитает проводить время только в центре квартиры, чтобы держать ситуацию под контролем.

«Вот он, в центре квартиры, в зале, он всех видит, все у него под контролем. И в кабинете по этой же причине никогда не сидит. Ему хочется быть в центре событий», — отметила Валерия.

История Валерии и Иосифа Пригожина началась в начале 2000-х. Творческое сотрудничество быстро переросло в роман, и в 2004 году пара поженилась. С тех пор они не только супруги, но и неразлучные партнеры по работе, поддерживающие друг друга во всем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Валерия рассказала о потере ребенка в 47 лет.

