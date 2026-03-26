Родители помогли спрятать тело? В Удмуртии зарезали 13-летнюю школьницу

СК расследует дело об убийстве 13-летней девочки в поселке Удмуртии

В небольшом поселке Кез в Удмуртии разыгралась трагедия, потрясшая местных жителей. Все началось с того, что 13-летняя школьница Светлана (имя изменено) пропала днем 14 марта после занятий. О чудовищной развязке рассказало РИА Новости.

Домой девочка так и не вернулась. Родные сначала обзвонили ее учителей и одноклассников, затем начали обходить знакомых. Никто не мог объяснить, куда исчезла Светлана.

Позже родственники выяснили, что одной из последних, кто общался со школьницей, могла быть ее знакомая Регина (имя изменено). По словам дяди погибшей Артема, родители девочки ранее запрещали ей поддерживать контакт с этой подругой из-за проблемного поведения.

«Шестнадцатилетняя Регина тоже так сказала. Она вообще заявила, что давно с ней не виделась. Родители племянницы еще полгода назад запретили ей общаться с этой девочкой, потому что у нее было много приводов в полицию, да и вообще довольно проблемное поведение», — рассказал Артем.

Когда вечером семья обратилась в полицию, оперативники снова опросили подростков. Тогда внимание следователей привлекло нервное состояние Регины.

Вскоре тело пропавшей обнаружили в гараже родителей Регины. Девочку убили несколькими ударами ножа. По словам родственников погибшей, поведение хозяев помещения во время осмотра показалось им странным — они не проявляли ни растерянности, ни тревоги.

Задержание подозреваемого

Вскоре задержали 18-летнего знакомого Регины — Степана. Молодой человек признался в преступлении, однако не смог внятно объяснить, почему решился на убийство. Следствие предъявило ему обвинение и суд отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца.

Известно, что парень нигде не работал и не учился. Он злоупотреблял алкоголем и, по словам знакомых, отличался агрессивным поведением по отношению к слабым.

Недавно Степан съехал от родителей и поселился на съемной квартире вместе с Региной. Именно там, как полагают следователи, и произошло преступление.

На следственном эксперименте обвиняемый подробно описывал свои действия.

«Я ее повернул и нанес несколько ударов правой рукой. Девочка упала. Я надел на нее штаны с вешалки и кроссовки, взял пододеяльник и засунул туда, после чего мы начали мыть пол тряпками и футболками», — рассказал Степан.

Как девочка оказалась в квартире

Как школьница оказалась в квартире молодого человека, пока официально не раскрывается. Родные предполагают, что ее могли пригласить туда через переписку — незадолго до исчезновения девочка активно общалась с Региной. Эту версию сейчас проверяют.

Жестокость произошедшего потрясла не только небольшой поселок, где все знают друг друга, но и всю республику. Особое возмущение вызвало то, как, по словам местных жителей, подозреваемые избавлялись от тела: якобы его перевозили на такси через весь населенный пункт.

Версия о возможной соучастнице

При этом Регина, которую родные погибшей считают причастной к преступлению, остается на свободе. Следователи заявили, что проводят проверку и не исключают возбуждения дела по статье об укрывательстве. Однако семья Светланы уверена: речь идет о соучастии.

«Мы добиваемся, чтобы к уголовной ответственности привлекли всех соучастников. Поскольку Регина помогала избавиться от тела, замывала пятна крови, а потом еще пыталась ввести родителей Светы в заблуждение, мы считаем, что это не укрывательство, а прямое соучастие в убийстве. И она должна ответить по закону», — подчеркнул дядя Светланы.

Расследование продолжается

Расследование продолжается. Следственные органы устанавливают все обстоятельства трагедии и причины, которые могли к ней привести. Дело находится на контроле руководства Следственного комитета.

Если вина обвиняемого будет доказана, ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Девушке же, в случае признания ее виновной, грозит до двух лет заключения.

Прощание со Светланой

Светлану похоронили несколько дней назад. Проститься с ней пришли одноклассники, соседи и знакомые. По словам местных жителей, она была доброй и открытой, мечтала стать ветеринаром и очень любила животных. В доме у семьи жили кролик, морская свинка и две кошки.

Родственники подозреваемых, как отмечают близкие погибшей, не выразили соболезнований и не предложили никакой помощи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.