В Москве мужчине едва не отрезали ухо на пункте выдачи заказов

В одном из пунктов выдачи заказов на Большой Черкизовской улице в Москве сотрудник маркетплейса напал с канцелярским ножом на мужчину, который пришел забрать оформленный заказ.

Как пишет MK.RU, пострадавшему понадобилась медицинская помощь, а нападавшего вскоре доставили в отдел полиции для разбирательства.

Как выяснилось, около 14:00 в помещение зашел 43-летний москвич, работающий охранником. Он намеревался получить заказанную футболку. За стойкой находился 18-летний сотрудник, который долго искал нужный товар, но поиски не увенчались успехом.

В это время в пункт начали приходить другие посетители. Работник стал обслуживать их вне очереди, что вызвало недовольство у мужчины. Он поинтересовался, сколько еще ему придется ждать. В ответ услышал грубую фразу: «Сколько надо — столько и стой».

Ситуация быстро переросла в словесный конфликт. В разгар перепалки молодой сотрудник схватил канцелярский нож и нанес посетителю удар в область головы.

Лезвие повредило ухо и задело шею — началось сильное кровотечение. Мужчина сумел оттолкнуть нападавшего и выбежал на улицу. Однако агрессор последовал за ним, продолжая размахивать ножом и пытаясь нанести новые удары.

На улице очевидцы вмешались, скрутили нападавшего и вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшего доставили в больницу. К счастью, ранения оказались неглубокими: после оказания необходимой помощи его отпустили домой. Позже мужчина вновь вернулся в пункт выдачи, однако свою футболку он там так и не получил.

Молодого сотрудника увезли в полицию. По словам свидетелей, до приезда правоохранителей он успел заявить, что считает себя больным и уверен, что за случившееся не будет нести ответственности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

