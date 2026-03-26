В Госдуме предложили привязать семейную ипотеку к количеству детей

Социальный блок правительства рассматривает эту возможность по поручению российского президента Владимира Путина.

Влияет ли количество детей в семье на процент по ипотеке

Российскому правительству важно привязать семейную ипотеку к количеству детей. Об этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила в беседе с Lenta.ru.

«Для нас очень важно обеспечивать ипотечное кредитование таким образом, чтобы, условно говоря, чем больше количество детей бы было, тем меньше процент по ипотеке предоставлялся бы», — сказала она.

Социальный блок правительства рассматривает эту возможность по поручению российского президента Владимира Путина, говорит парламентарий. Депутат отметила: при рождении четвертого ребенка процент по ипотеке должен быть нулевым.

Ранее 5-tv.ru писал, что в РФ запретили устанавливать испытательный срок для мам с детьми младше трех лет. Закон был принят на пленарном заседании во втором и третьем чтениях. В Госдуме подчеркнули, что изменения дополнительно защитят трудовые права женщин, возвращающихся к профессиональной деятельности после декретного отпуска.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

6:14
Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака
5:37
Всплеск позади: чего ждать метеозависимым людям 27 марта
5:19
«Лавандовый раф» извинился за выходку с заездом на пешеходную набережную Ростова-на-Дону
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
4:40
Рубио заявил о возможном открытии Ормузского пролива «уже завтра»

Разговор по-мужски: главные тезисы из интервью Лаврова французскому телеканалу
«Отказ от еды — верхушка айсберга»: психолог о расстройстве пищевого поведения
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео