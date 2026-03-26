Трамп на год продлил действие некоторых санкций против России

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие отдельных санкций в отношении России. Соответствующий документ опубликован на сайте американского правительства.

Согласно распоряжению, речь идет об ограничениях, введенных указом от 15 апреля 2021 года и позднее ужесточенных. Эти санкции были введены еще предшественником Трампа Джо Байденом.

В документе в качестве причин называются «вредоносная деятельность» российских властей за рубежом, попытки подорвать демократические выборы и институты в США и кибератаки, а также нарушение принципов международного права.

Кроме того, в документе утверждается, что Россия представляет необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

«По этой причине режим чрезвычайной ситуации, введенный Исполнительным указом № 14024 <…> должен действовать после 15 апреля 2026 года», — указано в документе американского правительства.

