Трамп на год продлил действие некоторых санкций против России

Лилия Килячкова
В качестве причин называются «вредоносная деятельность» российских властей за рубежом и попытки подорвать демократические выборы.

Какие санкции против России продлил Трамп

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие отдельных санкций в отношении России. Соответствующий документ опубликован на сайте американского правительства.

Согласно распоряжению, речь идет об ограничениях, введенных указом от 15 апреля 2021 года и позднее ужесточенных. Эти санкции были введены еще предшественником Трампа Джо Байденом.

В документе в качестве причин называются «вредоносная деятельность» российских властей за рубежом, попытки подорвать демократические выборы и институты в США и кибератаки, а также нарушение принципов международного права.

Кроме того, в документе утверждается, что Россия представляет необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

«По этой причине режим чрезвычайной ситуации, введенный Исполнительным указом № 14024 <…> должен действовать после 15 апреля 2026 года», — указано в документе американского правительства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Евросоюз снял антироссийские санкции с дочери президента «Транснефти» Майи Токаревой и голландского бизнесмена Нильса Трооста, который является первым гражданином ЕС, попавшим под последний пакет ограничений против России.

