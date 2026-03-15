ЕС исключил двух человек из антироссийских санкций

Андрей Черненко
Андрей Черненко

Речь идет о дочери президента «Транснефти» Майи Токаревой и голландском бизнесмене Нильсе Троосте.

Евросоюз снял антироссийские санкции с дочери президента «Транснефти» Майи Токаревой и голландского бизнесмена Нильса Трооста, который является первым гражданином ЕС, попавшим под последний пакет ограничений против России. Об этом сообщается в уведомлении, опубликованном «Официальным журналом» ЕС.

«Удаляются записи, касающиеся следующих фигурантов: Майя Николаевна Болотова (урожденная Токарева); Нильс Троост», — указано в документе.

В МИД РФ отмечали, что Евросоюз исчерпал возможности для расширения санкционных мер против России и превратил их в самоцель. Официальный представитель ведомства Мария Захарова шутила, что в следующем пакете санкций ЕС может запретить птицам перелеты и пересечение границы грунтовым водам.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что западные санкции были направлены на ослабление России, но вместо этого привели к обратным результатам.

