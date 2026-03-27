«Первостепенный вопрос»: с какой проблемой борется Владимир Хотиненко каждый день

|
Рита Цветкова

По словам мастера, сейчас между ним и его главным врагом ничья.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Трефилов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Современный человек спешит постоянно — даже ночью города не засыпают, а их обитатели торопятся жить, добиваться, получать и самоутверждаться. Этой болезнью мегаполисов заражаются и люди старшего поколения, выросшие в других условиях, и уже они утопают в ежедневной суете. Борьба с суетой, в частности, стала одной из важнейших задач в жизни режиссера, сценариста и педагога, народного артиста РФ Владимира Хотиненко.

На IV церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра» 74-летний мастер побеседовал с корреспондентом 5-tv.ru о войне со своими демонами. Вопрос журналиста о том, как с высоты своего возраста режиссер оценивает быстрый мир, вызвал у него громкий смех — премудрым старцем Хотиненко пока себя не считает.

«С высоты ваших лет… Сомнительный комплимент, но ничего. Знаешь, хороший вопрос, потому что один из принципиальных, каждодневных, ежесекундных для меня вопросов — это борьба с суетой. Это не означает, что я побеждаю, но это означает, что я борюсь. Но победить суету — это для меня просто первостепенный вопрос», — сказал он.

По словам Хотиненко, иногда самое простое решение оказывается самым верным. Поэтому в повседневном ритме бытия иногда стоит взять паузу — просто замереть и помолчать, чтобы суета ослабила хватку. В этом иногда помогают ученики — осознанные ребята, которые постигают профессию артиста. Но прорывными результатами режиссер пока похвастаться не может. Как отметил Владимир Иванович, пока у него и злополучной суеты — ничья.

Ранее в интервью 5-tv.ru режиссер порассуждал об особенностях молодого поколения. В отличие от своего коллеги, народного артиста РСФСР Александра Збруева, Хотиненко отказался начинать разговор с осуждения новой смены актеров.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
82.13
1.41 95.00
1.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

