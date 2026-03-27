«Недостаток образования и культуры»: Хотиненко о проблемах современной молодежи

Режиссер Владимир Хотиненко: Молодежи не рассказывают, что такое пошлость

Современным молодым людям не хватает образованности и культуры, существующая система образования не прививает ей в достатке соответствующие ценности. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявил кинорежиссер, сценарист и педагог, народный артист РФ Владимир Хотиненко на IV церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра».

Хотиненко отказался искать недостатки в молодежи, он не из тех «взрослых», которые ругают юношей и девушек за то, что они другие. И он не верит, что дети потеряли уважение к старшим — далеко не все. Чтобы справиться с бунтом, достаточно быть заинтересованным учителем, желающим развить лучшее в учениках. Но есть же и окружающий мир.

«Есть некий общий минус сейчас — недостаток образования и культуры. Это проблема, которую надо каким-то образом (решать. — Прим. ред.). Это школьная проблема… Ну, причин для этого много, я не посыпаю голову пеплом — все пройдет, пройдет и это. И как-нибудь найдется способ с этим общаться, но пока я вижу в этом главное», — сказал режиссер.

По словам Хотиненко, сегодня культура превратилась в абстрактное слово, весь его смысл выветрился и растворился. Но за словом должно стоять и дело, уверен кинематографист.

«Вот это большая проблема — им не рассказывают, что такое пошлость. Это довольно непростое понятие. Пошлость, как ржа, разъедает культуру сейчас. Можно (от этого вылечиться. — Прим. ред.), той же культурой, учением. Повторение — мать учения», — заключил Хотиненко.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.