«Недостаток образования и культуры»: Хотиненко о проблемах современной молодежи

Рита Цветкова
Кинодеятель верит в новое поколение, но сочувствует из-за условий, в которых оно растет.

Режиссер Владимир Хотиненко: Молодежи не рассказывают, что такое пошлость

Современным молодым людям не хватает образованности и культуры, существующая система образования не прививает ей в достатке соответствующие ценности. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявил кинорежиссер, сценарист и педагог, народный артист РФ Владимир Хотиненко на IV церемонии награждения лауреатов «Премии Художественного театра».

Хотиненко отказался искать недостатки в молодежи, он не из тех «взрослых», которые ругают юношей и девушек за то, что они другие. И он не верит, что дети потеряли уважение к старшим — далеко не все. Чтобы справиться с бунтом, достаточно быть заинтересованным учителем, желающим развить лучшее в учениках. Но есть же и окружающий мир.

«Есть некий общий минус сейчас — недостаток образования и культуры. Это проблема, которую надо каким-то образом (решать. — Прим. ред.). Это школьная проблема… Ну, причин для этого много, я не посыпаю голову пеплом — все пройдет, пройдет и это. И как-нибудь найдется способ с этим общаться, но пока я вижу в этом главное», — сказал режиссер.

По словам Хотиненко, сегодня культура превратилась в абстрактное слово, весь его смысл выветрился и растворился. Но за словом должно стоять и дело, уверен кинематографист.

«Вот это большая проблема — им не рассказывают, что такое пошлость. Это довольно непростое понятие. Пошлость, как ржа, разъедает культуру сейчас. Можно (от этого вылечиться. — Прим. ред.), той же культурой, учением. Повторение — мать учения», — заключил Хотиненко.

Ранее в интервью 5-tv.ru режисер поговорил о качествах представителей нового поколения. Он преподает студентам режиссуру, учит фокусироваться на главном, видеть красоту в деталях. А еще удивляется, почему его ровесники называют молодежь испорченной и пропащей. Кто влияет на образ жизни юного россиянина — технологии или недостаток внимания?

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:51
Мошенники под видом звонка из «Электросетей» обманули пенсионерку на миллион рублей
16:45
Стало плохо за секунды: в туалете магазина обнаружили тело школьницы
16:41
«Пощусь и тренируюсь на сцене»: как Сергей Пенкин следит за собой
16:33
Армения и Азербайджан довольны прогрессом урегулирования отношений
16:24
«Узурпировал власть»: Захарова о желании Зеленского «подвергнуть ужасам» Украину
16:15
Расстроена? Джоан Роулинг оценила трейлер сериала о Гарри Поттере

Сейчас читают

«Сбивают с мысли»: Константин Хабенский про красивых женщин
Вышли на опасный лед: в Ульяновске возобновили поиски пропавших школьников
Новые правила денежных переводов: что изменится для простых людей и бизнеса
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео