Исполнительница «Матушки-земли» Татьяна Куртукова стала популярной в Индии

Диана Кулманакова
Кто такая Куртукова: почему песня матушка-земля популярна

Певица Татьяна Куртукова, получившая широкую известность благодаря композиции «Матушка-земля», стала популярной среди пользователей социальных сетей в Индии. Об этом она рассказала в беседе с RT.

Анализируя охваты в цифровом пространстве, исполнительница пришла к выводу, что ее творчество нашло живой отклик у индийской аудитории.

«Если верить соцсетям, я весьма популярна в Индии», — заявила артистка.

При этом Куртукова подчеркнула, что, несмотря на международный успех в интернете, организовывать гастроли за пределами России она пока не планирует. Она считает такие шаги преждевременными на текущем этапе карьеры.

Основное внимание певицы сейчас сосредоточено на отечественном слушателе и укреплении позиций в российских хит-парадах.

Татьяна Куртукова является одной из самых востребованных звезд в стране. Ее главная песня «Матушка-земля» стабильно входит в топ-5 самых прослушиваемых треков на стриминговых платформах. Помимо основного хита, слушатели проявляют активный интерес к новым работам певицы.

Последние новости

16:51
Мошенники под видом звонка из «Электросетей» обманули пенсионерку на миллион рублей
16:45
Стало плохо за секунды: в туалете магазина обнаружили тело школьницы
16:41
«Пощусь и тренируюсь на сцене»: как Сергей Пенкин следит за собой
16:33
Армения и Азербайджан довольны прогрессом урегулирования отношений
16:24
«Узурпировал власть»: Захарова о желании Зеленского «подвергнуть ужасам» Украину
16:15
Расстроена? Джоан Роулинг оценила трейлер сериала о Гарри Поттере

Сейчас читают

«Сбивают с мысли»: Константин Хабенский про красивых женщин
Вышли на опасный лед: в Ульяновске возобновили поиски пропавших школьников
Новые правила денежных переводов: что изменится для простых людей и бизнеса
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео