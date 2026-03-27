Исполнительница «Матушки-земли» Татьяна Куртукова стала популярной в Индии

Певица Татьяна Куртукова, получившая широкую известность благодаря композиции «Матушка-земля», стала популярной среди пользователей социальных сетей в Индии. Об этом она рассказала в беседе с RT.

Анализируя охваты в цифровом пространстве, исполнительница пришла к выводу, что ее творчество нашло живой отклик у индийской аудитории.

«Если верить соцсетям, я весьма популярна в Индии», — заявила артистка.

При этом Куртукова подчеркнула, что, несмотря на международный успех в интернете, организовывать гастроли за пределами России она пока не планирует. Она считает такие шаги преждевременными на текущем этапе карьеры.

Основное внимание певицы сейчас сосредоточено на отечественном слушателе и укреплении позиций в российских хит-парадах.

Татьяна Куртукова является одной из самых востребованных звезд в стране. Ее главная песня «Матушка-земля» стабильно входит в топ-5 самых прослушиваемых треков на стриминговых платформах. Помимо основного хита, слушатели проявляют активный интерес к новым работам певицы.

