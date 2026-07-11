Два человека пострадали после удара молнии на юге Москвы
Мужчин госпитализировали после происшествия на Варшавском шоссе.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Два человека пострадали в результате удара молнии на юге Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Инцидент произошел на Варшавском шоссе возле стадиона «Труд». По информации собеседника издания, двое мужчин наблюдали за футбольным матчем, когда начался сильный дождь. Они укрылись под деревом, в которое вскоре попала молния.
- После удара мужчины потеряли сознание. Пострадавших госпитализировали.
- Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на Москву обрушились сильный ливень и град. Непогода сопровождалась порывистым ветром, грозой и вспышками молний.
Также 5-tv.ru рассказывал о случае в американском штате Техас, где 13-летний подросток получил удар молнии во время игры за компьютером. Разряд проник в здание и поразил мальчика через металлическую деталь игрового стола, которая находилась в контакте с его кожей. Подросток рассказал о том, что не ожидал опасности.
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