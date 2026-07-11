Вирус смерти? Можно ли носить вещи умерших родственников

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 116 0

Оказалось, что есть такие предметы, которые нельзя даже просто выбросить.

Что делать с вещами умерших

Фото: 5-tv.ru

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Общественник Иванов: вещи умерших не опасны, поэтому их можно носить

Церковь не запрещает родственникам пользоваться вещами умерших людей, если они находятся в хорошем состоянии. Об этом Газете.ру рассказал председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«С точки зрения православной церкви, вещи умершего человека не несут в себе никакой „мистической энергетики“ или „вируса смерти“. Церковь не видит в повторном использовании вещей покойного никакого греха или опасности», — заявил Иванов.

Он пояснил, что одежду и другие вещи можно оставить членам семьи или передать их в благотворительные организации, церковные социальные службы и приюты.

«Раздача вещей в память об усопшем — это акт милосердия, который идет на пользу и душе покойного», — подчеркнул представитель организации.

При этом сильно испорченные или непригодные предметы разрешается просто выбросить.

Однако Иванов обратил внимание на освященные предметы — нательные кресты, иконы и богослужебные книги. Такие вещи, по его словам, нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором. Если они пришли в негодность, лучше обратиться в храм, где подскажут, как правильно с ними поступить.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что некоторые предметы в доме действительно могут считаться опасными с точки зрения православия. К ним относятся оккультная атрибутика и вещи, связанные с магией. Верующим следует их избегать.

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