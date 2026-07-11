Рабочий погиб при падении строительного лифта на западе Москвы

Рабочий погиб в результате падения строительного лифта на стройке на западе Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел на Большой Очаковской улице. По предварительным данным, подъемная конструкция сорвалась с уровня четвертого или пятого этажа, когда в кабине находились два монтажника.

Один из работников погиб на месте происшествия. Второго мужчину доставили в медицинское учреждение с травмами.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать ошибка при сборке конструкции. Как сообщили очевидцы, строительный лифт впервые ввели в эксплуатацию незадолго до происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели мужчины в результате взрыва пиротехники в квартире на юге Москвы. По предварительным данным, происшествие могло быть случайным. Инцидент произошел в двухкомнатной квартире на Криворожской улице.

По информации источника, мужчина включил газ, после чего находившаяся в комнате пиротехника сдетонировала. В результате взрыва в помещении начался пожар, который быстро распространился.

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