Умер актер из «Бумбараша» Юрий Смирнов

Народный артист России, посвятивший сцене несколько десятилетий, скончался на 88-м году жизни.
Фото: ВКонтакте/Театр на Таганке
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Умер народный артист России Юрий Смирнов
Народный артист России, заслуженный артист РСФСР Юрий Смирнов ушел из жизни на 88-м году жизни. О смерти актера сообщили в пресс-службе Театра на Таганке.
В театре отметили, что Смирнов до последних дней оставался предан профессии, принимал активное участие в жизни коллектива и продолжал выходить на сцену.
«До последних дней жизни Юрий Смирнов активно участвовал в жизни объединенного Театра на Таганке, продолжал служить искусству и выходить на сцену», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.
Причина смерти артиста на данный момент не раскрывается.
Юрий Смирнов родился 6 ноября 1938 года в Москве. Свою кинокарьеру он начал еще во время учебы, дебютировав в 1961 году в картине «Девять дней одного года».
За долгие годы творческой деятельности актер исполнил десятки ролей в театре и кино. В числе самых известных постановок с его участием — «Мастер и Маргарита», «Добрый человек из Сезуана» и «Живой». Последней работой Смирнова на сцене стала главная роль в спектакле «Земляничная поляна».
Творческие заслуги артиста были отмечены рядом престижных наград. Он стал лауреатом Премии Москвы в области литературы и искусства в номинации «Театральное искусство», а также был удостоен почетного знака отличия «За безупречную службу Москве».
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