Глава МИД Турции призвал Украину поддержать договоренности России и США

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 73 0

Фидан заявил о необходимости взаимных шагов для продвижения переговоров.

Глава МИД Турции призвал Украину поддержать договоренности

Фото: www.globallookpress.com/Turkish Foreign Affairs apaima

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Глава МИД Турции Фидан призвал Украину поддержать договоренности России и США

Украина должна поддержать договоренности, достигнутые между Россией и США в Анкоридже, чтобы продвинуться к урегулированию конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Фидан отметил, что в июне посетил Россию, где провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, представителями силовых и разведывательных структур, а также встретился с президентом России Владимиром Путиным в Казани.

По словам министра, подобные контакты проходят на регулярной основе и охватывают широкий круг вопросов, включая двусторонние отношения Москвы и Анкары, ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и Южном Кавказе.

Глава МИД Турции сообщил, что во время встречи с российским лидером была подтверждена приверженность договоренностям, достигнутым на переговорах президентов России и США на Аляске. При этом Фидан подчеркнул, что для достижения мирного соглашения необходимы действия обеих сторон.

«(Российская сторона. — Прим. Ред.) придерживается достигнутых договоренностей. Но для танго нужны двое», — высказался министр.

Фидан добавил, что дальнейшее продвижение к соглашению возможно только при условии, что Украина также выразит готовность поддержать достигнутые договоренности.

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