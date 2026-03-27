Молдавия вновь заинтересовалась российским топливом из-за энергетического кризиса

Энергетический кризис все сильнее накрывает Европу. Режим чрезвычайного положения объявила Румыния — это топливные ограничения на три месяца и запрет на экспорт бензина и дизеля. В Молдавии, где топлива не хватает уже на половине заправок, пошли на крайний шаг — разрешили российскому «Лукойлу» вернуться на свой рынок.

На Филиппинах подсчитали — нефти хватит всего на 40 дней. В Гонконге бум черного рынка, бензин продают прямо из минивэнов и в подъездах по секретным кодам в мессенджерах.

В Таиланде у заправок скапливаются огромные очереди, при этом из-за растущих цен не все могут позволить себе покупку бензина. Под угрозой оказалось и рыболовство — расходы на дизельное топливо для катеров стали для многих неподъемными.

В Южной Корее из-за нарушения поставок в два раза сократилось производство на заводах по изготовлению пластмассы. В Австралии фермеры остались без топлива в преддверии масштабных полевых работ, по всей стране растет количество закрытых заправок. В Индии жителям буквально приходится драться за топливо на АЗС.

