Идентичны оригиналу? Почему бесполезно многократно клонировать млекопитающих

Диана Кулманакова
Наблюдение за процессом копирования новых особей длилось два десятилетия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Nature Communications: многократное клонирование млекопитающих бесполезно

В ходе уникального биологического эксперимента в Университете Яманаси было установлено, что многократное клонирование млекопитающих неизбежно ведет к деградации и смерти популяции. Об этом сообщается в научном журнале Nature Communications.

Исследовательская группа под руководством профессора Терухико Вакаямы проводила опыты с января 2005 года, последовательно создавая копии одной и той же мыши на протяжении двух десятилетий. Ученые стремились выяснить, могут ли животные существовать без полового размножения, подобно некоторым растениям.

Начиная с 57 цикла клонирования, биологи зафиксировали резкий спад успеха процедуры до критических 0,6%. Большинство зародышей погибало еще в утробе, а родившиеся особи страдали от бесплодия и множественных генетических дефектов.

Финальная точка в эксперименте была поставлена на 58 генерации, когда абсолютно все новорожденные клоны скончались в первые сутки. Как пояснили авторы научной работы, при искусственном копировании в ДНК накапливаются фатальные мутации, так как отсутствует естественный механизм очистки генома.

Важным открытием стало то, что половой процесс выступает в роли обязательного фильтра для поддержания жизни. Когда биологи скрестили выживших мышей из поздних циклов традиционным способом, их потомство родилось здоровым и фертильным.

Это доказывает, что природа создала защитный барьер, делающий клонирование бесперспективным для долгосрочного воспроизведения видов или промышленного животноводства. Млекопитающие, в отличие от простейших видов, не способны сохранять жизнеспособность при бесполом размножении из-за отсутствия «перепрограммирования» наследственной информации.

