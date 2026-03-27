Актриса Елена Подкаминская разводится со вторым мужем

Александра Якимчук

Супруги прожили вместе почти десять лет.

Актриса Елена Подкаминская разводится со вторым мужем. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в суде.

Ее второй супруг, руководитель строительной фирмы Денис Гущин, подал заявление на развод 23 декабря 2025 года. Ближайшее судебное заседание назначено на 27 марта 2026 года.

Причиной развода, по словам артистки, стала постоянная ревность со стороны супруга. Какое-то время они пытались сохранить отношения ради детей, но не вышло.

Елена и Денис познакомились, когда актриса решила сделать ремонт в своей квартире. Она искала хорошую строительную копанию, и друзья ей посоветовали фирму, в которой работал Гущин.

В 2017-м пара узаконила свои отношения. В этом же году у них родилась дочь Ева, а в 2020-м — сын Александр.

Первым мужем актрисы был бизнесмен Александр Пляцевой. В этом союзе родилась старшая дочь артистки Полина.

Денис также был в разводе, когда встретил Елену. У него тоже в первом браке родилась дочь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актер Егор Бероев вступил в тайный брак с 21-летней выпускницей хореографического колледжа Анной Панкратовой после развода с актрисой Ксенией Алферовой. Разница в возрасте супругов составляет 27 лет.

