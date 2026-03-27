Сыгравший оборотня Джейкоба из «Сумерек» актер Тейлор Лотнер станет отцом

Дарья Орлова
Артист поделился радостной новостью в соцсетях.

Исполнитель роли оборотня Джейкоба в культовой саге «Сумерки», актер Тейлор Лотнер, вскоре впервые станет отцом. Радостной новостью он и его жена, которую также зовут Тейлор Лотнер, поделились в личном блоге.

Ранее Лотнер привлек внимание поклонников ироничным высказыванием о финале «Сумерек».

«Если честно, к черту Эдварда. Белла должна была остаться с Джейкобом», — отметил артист в видео, опубликованном в социальных сетях.

Жизнь Тейлора Даниеля Лотнера

Тейлор Дэниел Лотнер — американский актер и певец, получивший широкую известность благодаря роли Джейкоба Блэка в саге «Сумерки». Также он снимался в фильмах «Приключения Шаркбоя и Лавы» и «День Святого Валентина».

Он родился 11 февраля 1992 года в городе Гранд-Рапидс (штат Мичиган, США) в семье Даниела и Деборы Лотнер. У актера есть младшая сестра. В детстве он серьезно занимался карате, участвовал в соревнованиях и добился заметных успехов, включая победы на международных турнирах.

Интерес к актерству появился у Лотнера после совета тренера по боевым искусствам, который предложил ему попробовать себя на кастингах. Со временем он начал сниматься в кино и на телевидении, а также работал в озвучке анимационных проектов.

В 2022 году он женился на медсестре Тейлор Доум, которая после свадьбы взяла его фамилию.

