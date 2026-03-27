Экс-участника группы A’Studio задержали в Москве за вождение в нетрезвом виде

Участника группы A’Studio Тамерлана Садвакасова задержали за нетрезвое вождение

Бывшего участника группы A’Studio Тамерлана Садвакасова задержали на Волоколамском шоссе в Москве. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Причиной задержание стало вождение в нетрезвом состоянии. Артист был остановлен сотрудниками ГАИ в пять утра на северо-западе столицы.

Садвакасов отказался проходить медицинское освидетельствование, после чего его доставили в отдел полиции. В отношении певца составили административный протокол.

Тамерлан Садвакасов — сын погибшего участника группы Баглана Садвакасова. Он являлся гитаристом и солистом группы A’Studio с 2006 по 2007 года.

