Экс-участника группы A’Studio задержали в Москве за вождение в нетрезвом виде

Евгения Алешина

Артист был остановлен сотрудниками ГАИ в пять утра.

Бывшего участника группы A’Studio Тамерлана Садвакасова задержали на Волоколамском шоссе в Москве. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Причиной задержание стало вождение в нетрезвом состоянии. Артист был остановлен сотрудниками ГАИ в пять утра на северо-западе столицы.

Садвакасов отказался проходить медицинское освидетельствование, после чего его доставили в отдел полиции. В отношении певца составили административный протокол.

Тамерлан Садвакасов — сын погибшего участника группы Баглана Садвакасова. Он являлся гитаристом и солистом группы A’Studio с 2006 по 2007 года. 

Ранее 5-tv.ru писал, что на блогера Марию Погребняк написали заявление в полицию. Автомобиль девушки находился на «особом контроле». История началась еще 4 марта, когда случайный прохожий обвинил Погребняк в том, что она задела его машиной. В тот день на место происшествия вызвали полицию. Однако после их прибытия предполагаемый пострадавший отказался от любых претензий, сославшись на резкий скачок давления.

