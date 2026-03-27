Американская история лжи? Как сериал об отношениях Кеннеди-младшего исказил правду

Daily Mail: сериал об отношениях Кеннеди-младшего и Биссетт исказил правду

Сериал «Американская история любви» вызвала неоднозначную реакцию общественности и критику со стороны реальных прототипов героев из-за искажения исторических фактов. Об этом сообщает Daily Mail.

Проект Райана Мерфи сосредоточен на бурных отношениях Джона Ф. Кеннеди-младшего и пиар-менеджера Каролин Биссетт. Сюжет охватывает период от их знакомства до трагической авиакатастрофы в июле 1999 года.

Однако после выхода сериала актриса Дэрил Ханна, состоявшая в отношениях с Джоном до 1994 года, открыто обвинила создателей во лжи. Она заявила, что представленный в шоу ее образ «раздражающей и самовлюбленной наркоманки» не имеет ничего общего с действительностью.

«Персонаж, названный моим именем в этом сериале, не является даже отдаленно точным отражением моей жизни или моих отношений с Джоном», — отметила актриса.

Также отмечается, что создатели шоу изменили некоторые детали ради драматического эффекта. Например, легендарная ссора пары в парке Нью-Йорка действительно имела место и была запечатлена папарацци. Однако многие другие сцены оказались домыслом.

Сериал приписывает матери Джона, Жаклин Кеннеди, резкую неприязнь к Дэрил Ханне. Хотя близкие друзья семьи утверждают, что это преувеличение.

Также в ленте показано, что Каролин изначально отвергла предложение руки и сердца на лодке из-за страха перед прессой. В реальности Биссетт действительно взяла паузу в три недели, прежде чем ответить согласием.

Несмотря на художественные допущения, интерес публики к «золотой паре» США не утихает спустя десятилетия.

Как было на самом деле

Джон Ф. Кеннеди‑младший и Каролин Биссетт познакомились в начале 1990‑х, когда она работала пиар‑менеджером в модном доме Calvin Klein, а он пришел на примерку костюма.

Между ними завязался роман, который развивался на фоне бешеного внимания прессы: Джон был «золотым принцем Америки», а Каролин — закрытой, стесняющейся публичности женщиной, плохо переносящей папарацци и давление медиа.

В 1996 году они тайно поженились на острове Камберленд. Однако в браке отношения быстро стали кризисными: частые ссоры, разный психологический и социальный бэкграунд, давление клана Кеннеди и сложный характер обоих.

Несмотря на периодические расставания и конфликты, они продолжали оставаться парой. Супруги погибли 16 июля 1999 года в авиакатастрофе над Атлантикой. На борту самолета, которым управлял Кеннеди-младший, была и сестра Каролин.

