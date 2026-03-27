Вовремя одумался: обманутый мошенниками студент отдал украденные деньги полиции

Дарья Орлова
Он получил средства у пенсионерки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

В Саранске обманутый мошенниками студент принес украденные деньги в полицию

В Саранске студент первого курса из Москвы стал жертвой мошенников, однако в итоге сорвал их схему и передал похищенные деньги правоохранителям. О случившемся сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

По данным ведомства, аферисты убедили молодого человека поучаствовать в их действиях и отправили его к 85-летней жительнице Мордовии. Ему нужно было забрать у пенсионерки деньги, назвав заранее оговоренное кодовое слово.

В полиции уточнили, что первокурсник действительно пришел к женщине, произнес пароль «рудник» и получил от нее сверток с наличными. Когда юноша открыл пакет и увидел внутри сумму, превышающую один миллион рублей, он осознал, что оказался втянут в преступную схему.

После этого он не стал выполнять указания злоумышленников и направился в ближайшее отделение полиции. Сотрудники правоохранительных органов приняли у него деньги и вернули их пенсионерке. Сам студент был опрошен в качестве свидетеля.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время полиция устанавливает личности злоумышленников, которые пытались использовать молодого человека в качестве посредника.

