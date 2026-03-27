«Каждодневная работа»: певица Юта о поддержке фронта женами бойцов СВО в тылу

Певица Юта: помочь женам бойцов СВО для всех россиян — в удовольствие

Заслуженная артистка России Юта, напомнила о важной роли жен участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru во время юбилейного концерта в Государственном Кремлевском дворце.

По словам певицы, супруги военнослужащих ежедневно сталкиваются с серьезным стрессом и выполняют сложную эмоциональную работу, поддерживая своих близких, находящихся в зоне боевых действий.

«Надо понимать, насколько сильно жены поддерживают своих любимых мужчин, которые находятся там, которые защищают нас с вами. Это каждодневная, тяжелейшая работа. Они находятся в постоянном стрессе», — сказала она.

К тому же артистка отметила, что такая поддержка требует огромных внутренних ресурсов, и добавила, что помощь этим женщинам — важная задача, к которой люди, относятся с особым участием.

«И если можно что-то хорошее и доброе для них сделать, мне кажется, каждый человек это делает с огромным удовольствием», — заключила исполнительница.

Сама Юта активно вовлечена в поддержку российских военнослужащих. С начала СВО артистка выступает куратором одного из региональных отделений благотворительного проекта «Все для Победы!», направленного на помощь армии.

Творчество певицы в последние годы отражает актуальную повестку. В своих песнях она передает настроение и боевой дух российских военных. За это время в ее репертуаре появились композиции «Быть выше» и «Струна», посвященные теме службы и защиты страны.

Юта исполняла песню «Жили-были» на патриотическом концерте «Zа Россию» в Курске весной 2022 года, где среди зрителей находились в том числе жители Донбасса. Позднее артистка выступила в Брянске на рок-фестивале «Мы вместе. Своих не бросаем», где стала хедлайнером мероприятия.

