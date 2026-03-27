«Это уважение к людям»: режиссер Яковлев про дресс-код в театре для зрителей

Режиссер Яковлев: дресс-код в театре — это проявление уважения к артистам

При посещении театра зрителям следует поддерживать дресс-код — это проявление уважения к артистам. Такое мнение выразил режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя Антон Яковлев в пресс-центре МИЦ «Известия» на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню театра.

«Дресс-код в какой-то мере должен быть, <…> потому что это уважение к людям, которые выходят на сцену, уважение к культуре», — объяснил Яковлев.

Режиссер добавил, что в одежде необязательно строгое единообразие, но определенный дресс-код должен быть. Яковлев считает, что повседневная одежда не всегда уместна в данном случае. Если речь идет о майках, шортах и рваных джинсах, то это и вовсе недопустимо, добавил культурный деятель.

