Идеальная, но неестественная: что Зара думает про нейромузыку

|
Сергей Добровинский Эксклюзив 32 0

ИИ позволяет брать любые ноты, поэтому такая песня звучит красивее, чем вокал живого певца.

Фото, видео: Артем Геодакян/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песни, исполненные нейросетью, — это яркая обманка, звучащая идеально, но неестественно. Об этом 5-tv.ru заявила певица Зара на концерте «Звезды Дорожного радио».

«Это такая обманка. Я, например, сразу слышу, когда музыку и текст написали не люди», — рассказала артистка.

Певица отметила, что когда одну и ту же песню исполняет живой человек и ИИ, первый будет в проигрыше. В западных рейтингах первые места занимают целые альбомы, созданные нейросетями. Сейчас искусственный интеллект может даже воссоздавать придыхания и неровности интонации. Однако сходить на концерт ИИ-певца не получится.

«Значит, время сейчас пришло наконец-то живых концертов, живой эмоции, и какой-то неидеальности», — сказала Зара.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, заявил, что спокойно относится к растущей популярности песен, созданных ИИ. Однако у него есть четкое предвидение того, что аудитория скоро устанет от «супервылизанного» контента.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
