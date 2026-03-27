МИД России выразил послу Чехии протест из-за атаки на Русский дом

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Дипломаты потребовали провести оперативное расследование в Праге.

Как Россия отреагировала на атаку Русского дома в Чехии

МИД России выразил протест послу Чехии в Москве Даниэлю Коштовалу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В МИД России был вызван посол Чешской Республики в Российской Федерации Даниэл Коштовал. Чешскому дипломату заявлен решительный протест в связи с нападением на Российский центр науки и культуры в Праге», — говорится в заявлении.

Кроме того, Россия потребовала от Чехии провести оперативное и компетентное расследование, а также найти и наказать виновных.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что нападение на Русский дом в Праге произошло поздно вечером 26 марта. Неизвестные бросили в здание несколько бутылок с зажигательной смесью. Руководитель культурного центра Игорь Гиренко уверяет, что злоумышленники использовали шесть «коктейлей Молотова», но часть из них не сработала. Взорвались именно те бутылки, которые попали внутрь здания. Это помогло избежать более серьезных последствий. Целью злоумышленников были окна библиотеки.

Гиренко предположил, что время нападения было выбрано не случайно, так как на следующий день в центре планировалось заключительное мероприятие дней русской культуры.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
Куй железо, пока горячо: астропрогноз для всех знаков зодиака на апрель 2...

Последние новости

1:42
Во ВГИКе рассказали о состоянии режиссера Шухера после госпитализации
1:21
КСИР пообещал отомстить США и Израилю за атаки на промышленные объекты Ирана
1:00
«Включите вспышку»: Марк Эйдельштейн рассказал, что придает ему уверенности в себе
0:40
«Всегда в поисках»: сын Децла признался в неуверенности в себе
0:20
«План один — работать»: Мигицко планирует играть в театре как можно дольше
0:00
Фигуристку Синицину госпитализировали с порезом ноги после проката на шоу Навки

Сейчас читают

«Всегда в поисках»: сын Децла признался в неуверенности в себе
«Сбивают с мысли»: Константин Хабенский про красивых женщин
Новые правила денежных переводов: что изменится для простых людей и бизнеса
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео