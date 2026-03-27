«Мы все выступаем за»: Шаляпин про блокировку иностранных мессенджеров

Евгения Алешина
Певец пересмотрел свои приоритеты на этот счет в последнее время.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Прохор Шаляпин поддержал меры по защите цифрового пространства страны

Певец Прохор Шаляпин поддержал блокировку иностранных мессенджеров и защиту информационного суверенитета страны. Об этом он рассказал в подкасте журналиста Сурена Каграманова, более известного как Сорян. Новый выпуск можно посмотреть на RuTube.

Шаляпин признался, что сначала идея об ограничениях ему не нравилась и даже вызывала раздражение, но потом певец проанализировал всю ситуацию и пересмотрел свои приоритеты.

«Нам нужна простая гражданская безопасность, чтобы мошенники не обманывали бабушек, не выкачивали из людей деньги. Мы все выступаем за высокую степень защиты от терроризма», — сказал он.

Шаляпин добавил, что отсутствие доступа у ФСБ или МВД к информации для предотвращения преступлений может быть большой проблемой. В нынешних условиях, а именно во время проведения спецоперации и других мировых пертрубаций, народ может себе позволить «поступиться комфортом ради общенациональных интересов».

При этом российские сервисы, выступившие в качестве альтернативы заблокированным, уже показывают свою эффективность. Шаляпин считает, что мессенджер MAX очень удобен.

«Жизнь нашего солдата, который сейчас на передовой, гораздо дороже, чем мое удобство и комфортное пересылание информации в Telegram», — заключил Шаляпин.

