Чернослив признали мощным средством для укрепления костей и защиты от рака

Daily Mail: чернослив помогает бороться с возрастными изменениями

Несправедливо сложившаяся репутация «природного слабительного» мешает людям оценить реальную пользу чернослива для здоровья. Об этом сообщает Daily Mail.

Несмотря на то, что чернослив богат витаминами, минералами и антиоксидантами, помогающими бороться с возрастными изменениями, он остается недооцененным продуктом.

В недавнем опросе YouGov он занял лишь 46-е место среди любимых фруктов британцев, пропустив вперед финики, курагу и инжир. Однако нутрициолог Хание Видмар утверждает, что этот продукт критически важен, особенно для женского здоровья.

По словам эксперта, плоды не только помогают пищеварению, но и служат мягким пребиотиком, питающим полезные бактерии в кишечнике, а также содержат бор, калий и витамин К, необходимые для метаболизма костей.

Исследования на женщинах в период постменопаузы подтвердили, что употребление всего 50 граммов чернослива в день помогает предотвратить потерю минеральной плотности костей шейки бедра.

Помимо укрепления скелета, регулярное включение чернослива в рацион может снизить риск развития рака кишечника. Это связано с высоким содержанием фенольных соединений, которые нейтрализуют свободные радикалы, повреждающие ДНК.

Диетологи рекомендуют съедать от трех до пяти ягод по утрам, запивая их достаточным количеством воды. Однако людям с синдромом раздраженного кишечника или хроническими заболеваниями почек следует проявлять осторожность из-за высокого содержания калия и сорбитола.

Видмар советует сочетать чернослив с белками или жирами, например, добавлять его в йогурт или кашу с орехами, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживать энергию в течение дня более эффективно.

