Третьего из избивших корреспондента «Известий» арестовали на два месяца

Суд отправил под арест на два месяца бизнесмена Артура Давыдова, проходящего по делу о нападении на журналиста «Известий» Алексея Полторанина. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Теперь под стражей все трое подозреваемых по этому делу. По версии следствия, фигуранты причастны к воспрепятствованию законной профессиональной деятельности журналиста. Им может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы, как отмечал адвокат Максим Блинов.

Инцидент произошел 25 марта во время журналистского расследования. Полторанин пытался проверить деятельность компании, которую подозревают в незаконной продаже «красивых» автомобильных номеров. Он пришел в офис под видом клиента, однако сотрудники фирмы раскрыли его и применили силу.

Следствие отмечало, что журналиста избили, угрожали ему и пытались завладеть его телефоном, чтобы уничтожить записанные материалы. Сам пострадавший сообщал об угрозах физической расправы.

В рамках расследования задержали предполагаемых соучастников — Артура Давыдова и Александра Фомина, имеющие судимости. По данным правоохранителей, организатором схемы выступал Погосян: участники находили автомобили с редкими регистрационными знаками, перепродавали номера по завышенной цене, а сами машины оставляли на стоянках. Клиентов искали в интернете.

После произошедшего силовики провели допросы и очную ставку. Один из подозреваемых извинился перед журналистом.

Дело находится на контроле главы Следственного комитета. В ближайшее время всем фигурантам планируют предъявить официальные обвинения и окончательно определить меру пресечения.

Алексей Полторанин — военный корреспондент «Известий», награжденный медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За храбрость». Ранее он работал в зоне боевых действий, его ранили в Донецке в 2023 году.

