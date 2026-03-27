В Австрии планируют запретить социальные сети детям до 14 лет

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Политики уверены, что онлайн-платформы негативно влияют на подростков.

Власти Австрии намерены официально запретить использование социальных сетей детям, не достигшим 14-летнего возраста. Об этом сообщило агентство Reuters.

Представители трех правящих партий Австрии достигли соглашения по законопроекту, который призван оградить подростков от «вызывающих привыкание алгоритмов» и опасного контента.

«В будущем мы будем решительно защищать детей и молодежь от негативного влияния социальных сетей», — приводит агентство слова вице-канцлера Австрии от Социал-демократической партии Андреаса Баблера.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Великобритании тоже рассматривают возможность блокировки социальных сетей для несовершеннолетних. Эту инициативу поддерживают политики и профессиональные сообщества, включая профсоюз учителей, которые отмечают негативное влияние цифрового контента на дисциплину и внимание школьников.

Однако благотворительные организации предупреждают, что полная блокировка может переместить угрозы в теневые сегменты интернета или игровые чаты, не решив проблему безопасности полностью.

