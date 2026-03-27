«Очень важное событие»: Любимов о возвращении Ефремова на сцену

Борис Любимов: возвращение Михаила Ефремова на сцену — важное событие

Возвращение заслуженного артиста России Михаила Ефремова на сцену — важное событие в первую очередь для него самого. Такое мнение выразил заслуженный деятель искусств РСФСР Борис Любимов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на вручении специальной премии «Золотая маска».

«Я бы так сказал в двух словах: он вернулся. Вне всякого сомнения, по пластике, по энергетике. Конечно, совсем другой, чем мы его привыкли видеть, и в то же время тот же, конечно. Для него, мне кажется, это очень важное событие, и мне кажется, только так и надо возвращаться», — сказал Любимов.

В среду, 25 марта, в Театре «Мастерская «12» народного артиста России Никиты Михалкова состоялась премьера спектакля «Без свидетелей». В главных ролях заслуженный артист России Михаил Ефремов и народная артистка РФ Анна Михалкова. Несмотря на скандальное прошлое Михаила Ефремова, билеты на спектакль с его участием разлетелись мгновенно.

Летом 2020 года Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. В состоянии сильного алкогольного опьянения он выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель второй машины погиб на месте. Суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы и штрафу, позже срок сократили на полгода. В апреле 2025-го он вышел на свободу условно-досрочно.

