«Очень важное событие»: Любимов о возвращении Ефремова на сцену

Лилия Килячкова
Артист не растерял свой талант и энергетику за время, проведенное в тюрьме.

Возвращение заслуженного артиста России Михаила Ефремова на сцену — важное событие в первую очередь для него самого. Такое мнение выразил заслуженный деятель искусств РСФСР Борис Любимов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на вручении специальной премии «Золотая маска».

«Я бы так сказал в двух словах: он вернулся. Вне всякого сомнения, по пластике, по энергетике. Конечно, совсем другой, чем мы его привыкли видеть, и в то же время тот же, конечно. Для него, мне кажется, это очень важное событие, и мне кажется, только так и надо возвращаться», — сказал Любимов.

В среду, 25 марта, в Театре «Мастерская «12» народного артиста России Никиты Михалкова состоялась премьера спектакля «Без свидетелей». В главных ролях заслуженный артист России Михаил Ефремов и народная артистка РФ Анна Михалкова. Несмотря на скандальное прошлое Михаила Ефремова, билеты на спектакль с его участием разлетелись мгновенно.

Летом 2020 года Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. В состоянии сильного алкогольного опьянения он выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель второй машины погиб на месте. Суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы и штрафу, позже срок сократили на полгода. В апреле 2025-го он вышел на свободу условно-досрочно.

Куй железо, пока горячо: астропрогноз для всех знаков зодиака на апрель 2...

Последние новости

1:42
Во ВГИКе рассказали о состоянии режиссера Шухера после госпитализации
1:21
КСИР пообещал отомстить США и Израилю за атаки на промышленные объекты Ирана
1:00
«Включите вспышку»: Марк Эйдельштейн рассказал, что придает ему уверенности в себе
0:40
«Всегда в поисках»: сын Децла признался в неуверенности в себе
0:20
«План один — работать»: Мигицко планирует играть в театре как можно дольше
0:00
Фигуристку Синицину госпитализировали с порезом ноги после проката на шоу Навки

Сейчас читают

«Всегда в поисках»: сын Децла признался в неуверенности в себе
«Сбивают с мысли»: Константин Хабенский про красивых женщин
Новые правила денежных переводов: что изменится для простых людей и бизнеса
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео