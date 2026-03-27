Сборная России по футболу обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче

Борис Сатаров
Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Сборная России одержала победу над командой Никарагуа. Товарищеский матч прошел в пятницу в Краснодаре.

Команда Валерия Карпина победила со счетом 3:1. Уже на третьей минуте счет открыл Лечи Садулаев. На 16-й минуте гости сумели ответить — отличился Оскар Асеведо.

В концовке первого тайма за фол последней надежды с поля был удален защитник никарагуанцев Кристиан Рейес. Назначенный пенальти реализовал Константин Тюкавин. Точку в матче поставил Александр Головин, забивший на 83-й минуте.

В последний раз сборная России по футболу проводила товарищеские матчи в ноябре прошлого года. Тогда национальная команда сыграла вничью с Перу (1:1) и уступила сборной Чили (0:2).

Следующим соперником команды Валерия Карпина станет сборная Мали. Встреча пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

После отстранения российских команд от международных турниров, последовавшего за началом специальной военной операции, отечественные футболисты так и не вернулись на крупные соревнования. Участие сборной ограничивается товарищескими встречами.

Куй железо, пока горячо: астропрогноз для всех знаков зодиака на апрель 2...

Последние новости

1:42
Во ВГИКе рассказали о состоянии режиссера Шухера после госпитализации
1:21
КСИР пообещал отомстить США и Израилю за атаки на промышленные объекты Ирана
1:00
«Включите вспышку»: Марк Эйдельштейн рассказал, что придает ему уверенности в себе
0:40
«Всегда в поисках»: сын Децла признался в неуверенности в себе
0:20
«План один — работать»: Мигицко планирует играть в театре как можно дольше
0:00
Фигуристку Синицину госпитализировали с порезом ноги после проката на шоу Навки

Сейчас читают

«Всегда в поисках»: сын Децла признался в неуверенности в себе
«Сбивают с мысли»: Константин Хабенский про красивых женщин
Новые правила денежных переводов: что изменится для простых людей и бизнеса
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео