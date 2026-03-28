Во ВГИКе рассказали о состоянии режиссера Шухера после госпитализации

Кинодеятелю стало плохо во дворе учреждения, после чего его доставили в больницу с остановкой сердца.
Фото: ВГИК/vgik.info
ВГИК: режиссер Шухер находится в тяжелом состоянии в реанимации
Кинорежиссер и декан режиссерского факультета Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова (ВГИК) Олег Шухер находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом журналистам RT рассказали представители учреждения, отметив, что пациенту потребовался прямой массаж сердца при госпитализации.
«Олег Борисович находится в крайне тяжелом состоянии в 20-й больнице, но он жив. Был выполнен прямой массаж сердца, сейчас он в реанимации», — заявили в вузе.
По данным прессы, Шухеру стало плохо на работе, во дворе ВГИКа. Он пожаловался на затрудненное дыхание, после чего за ним прибыла бригада скорой помощи. По другой информации, преподавателя госпитализировали в состоянии клинической смерти — у него остановилось сердце. Врачи диагностировали хроническое заболевание.
Позже стало известно, что Олег Шухер попал в реанимацию, а после стабилизации состояния его перевели в обычную палату. Подробности и точный диагноз не разглашаются, в окружении режиссера о прогнозах медиков не говорят.
Шухер родился 31 марта 1954 года в Астрахани. Он с отличием окончил ВГИК, мастерскую профессора Марлена Хуциева, чьи фильмы «Застава Ильича» и «Июльский дождь» включены в золотой фонд отечественного кинематографа. С 1989 года Олег Борисович работает преподавателем в родном вузе.
После выпуска работал постановщиком и сценаристом на киностудиях «Мосфильм» и «Чистые пруды» Фонда Ролана Быкова, сотрудничал с телекомпанией ТВЦ, каналами «Россия», «Культура» и прочими. В качестве режиссера снял две картины — «Везучая» (1987) и «Старые молодые люди» (1992).
