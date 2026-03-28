«Не знаю, куда это приведет»: Бикбаев о возрождении дуэта с Соколовским

Режиссер Бикбаев не знает, чем закончится возрождение дуэта с Соколовским

Певец, актер и режиссер, а ныне художественный руководитель столичного Театра на Покровке Дмитрий Бикбаев и его бывший коллега по реалити-шоу «Фабрика звезд» Влад Соколовский возродили группу «БиС» после 17-летнего перерыва. Артисты стали дуэтом после окончания проекта, но со временем пошли разными дорогами.

Снова начать творческую деятельность оказалось несложно. Об этом Бикбаев рассказал корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения специальной театральной премии «Золотая маска».

«Буквально два месяца назад мой коллега по группе Влад Соколовский пришел ко мне на премьеру в театр и показал песню. И даже не дослушав эту песню, я понял, про что сейчас будет разговор. Пока мы просто вместе исполняем песню. Он пригласил меня как специального гостя на свой концерт, и я буду исполнять песни, которые полюбились. Вот сегодня у нас была премьера на радио… Я не знаю, куда это нас приведет», — поделился музыкант.

Композицию написал Соколовский. Бикбаев оценил ее как серьезную работу, которая только кажется легкой, но на самом деле наполнена «очень светлыми смыслами». И петь — очень приятно. Артист, по собственным словам, испытал большую радость и удовлетворение, когда выступал на радио с премьерой. Ему как исполнителю, судя по всему, долгие годы не хватало этого опыта, хоть театр и оказался его сбывшейся мечтой.

Как отметил Бикбаев, сотрудничество с Соколовским и группа «БиС» — это для него возможность пообщаться с молодой аудиторией, увлекающейся популярной музыкой, на «интересные, правильные и созидательные» темы. Посредством пусть и не театрального, «но все-таки вида искусства». При этом вернуться к дуэту было легко, заново регистрировать название коллектива не пришлось.

«Название группы все это время было наше. И когда говорили «экс-группа «БиС», это, конечно, вызывало, скажем так, у меня вопросы. Потому что «БиС» перестали существовать. Это же не та группа, где меняется состав. Поэтому сейчас просто «БиС» возобновила свою работу и все. Пауза была в 17 лет, на минуточку», — заключил Бикбаев.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.