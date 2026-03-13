«Холодная война»: Бикбаев и Соколовский вспомнили распад «БиС»

Бикбаев и Соколовский заявили, что группа «БиС» расспалась из-за конкуренции

Певцы Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев раскрыли причину, по которой группа «БиС» прекратила свое существование. Об этом они рассказали в подкаст-шоу «17 мгновений спустя».

По словам звезд, проект распался из-за начавшейся конкуренции между солистами после обретения популярности. Соколовский назвал сложившуюся в коллективе ситуацию «холодной войной».

«Я помню, что мы постоянно что-то друг другу говорили, портили настроение, подкалывали», — отметил он.

Певец также подчеркнул, что ключевым фактором стало то, что оба на фоне накалявшихся из-за ссор и сплетен интриг не смогли вовремя обсудить происходящее.

Группа «БиС» распалась в 2010 году, однако недавно артисты объявили о воссоединении. В рамках случившегося события они выпустили трек под названием «Еще не поздно».

