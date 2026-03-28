Отказываться или нет: как кофе влияет на репродуктивное здоровье женщин

Анастасия Федорова
Многое зависит не от самого напитка, а от реакции организма.

Гинеколог Ерофеева: употребление кофе не снижает шансы на зачатие ребенка

Употребление кофе не снижает шансы на зачатие, если речь идет о разумных объемах. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.

По ее словам, опасения о негативном влиянии кофеина на репродуктивное здоровье во многом преувеличены. При этом специалист подчеркнула, что действительно вредным фактором является никотин, тогда как влияние кофе зависит от количества и индивидуальной реакции организма.

«Если бы пять чашек кофе снижали шансы забеременеть, то бразильские женщины наверняка вообще бы не беременели вовсе. <…> Я думаю, что это миф», — отметила Ерофеева.

Гинеколог пояснила, что современные кофе и чай содержат меньше кофеина, чем принято считать. Кроме того, ключевую роль играет самочувствие человека: если при употреблении нескольких чашек кофе в день нет проблем со сном, давлением и общим состоянием, то организм справляется с нагрузкой.

По словам врача, в таком случае кофе не станет препятствием для зачатия. Однако при активном планировании беременности она рекомендовала сократить его потребление, а во время беременности — отказаться полностью.

Ерофеева добавила, что в остальное время умеренное употребление кофе не представляет угрозы для репродуктивного здоровья.

