«Я очень боялся» Сергей Мигицко о священном трепете перед педагогами и мастерами

Актер Сергей Мигицко боялся своего учителя Игоря Владимирова

Народный артист России Сергей Мигицко — звезда кино и театра, обладатель почетных званий и любви публики, аж с 1975 года — актер петербургского театра имени Ленсовета. На его счету сотня кинопроектов и огромное количество театральных ролей. Но это сейчас он умудренный опытом в жизни и профессии большой деятель культуры, а когда-то был студентом, только мечтающем о сцене.

И в тот период, как рассказал Мигицко корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения специальной театральной премии «Золотая маска», он трепетал перед такими же мэтрами — своими преподавателями. Сергей Григорьевич окончил Российский государственный институт сценических искусств, тогда он назывался Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Его мастером был народный артист СССР Игорь Владимиров.

«Я не то что боялся, я очень боялся. И (современная) молодежь бывает разная, кое-кто боится. Это все зависит от мастера — как он себя поставит. Мы своего учителя, Игоря Петровича Владимирова, боялись. Мы шалили, не без этого, но потом, значит, получали соответственно. Это был человек огромной энергетики. Энергетически так, знаете, как удав кролика гипнотизирует», — поделился актер.

По словам Мигицко, во времена его учебы в вузе работали настоящие легенды, как из области актерского мастерства, так и из режиссерской среды. В их числе народные артисты СССР Георгий Товстоногов и Рубен Агамирзян, профессор Иван Эдмундович Кох, преподававший сценическое движение. Это были такие авторитеты, что у студентов рядом от волнения тряслись колени.

«Я любил пройтись по Фонтанке, я и сейчас люблю там пройтись. Вот когда я доходил до Большого драматического театра, я переходил на другую сторону, чтобы не побеспокоить», — пошутил Мигицко и лукаво улыбнулся. Но есть ощущение, что не солгал.

В апреле Сергею Григорьевичу исполнится 73 года. Он все еще активно снимается и играет в родном театре имени Ленсовета. У него есть интересная особенность — всю жизнь актер заикается, но на сцене этот очаровательный дефект речи отключается. Он с первой попытки поступил в вуз и добился большого успеха в профессии. А самое главное — до сих пор строит творческие планы. Как рассказал актер в интервью 5-tv.ru, он даже не думает уходить на покой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.