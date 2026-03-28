Подросткам младше 16 лет запретили пользоваться соцсетями в Индонезии

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Ограничения коснулись платформ с самым опасным контентом.

Где в мире детям запретили соцсети

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Индонезия начала вводить ограничения на социальные сети для детей младше 16 лет. Это первая страна в Юго-Восточной Азии, которая ввела общенациональные ограничения подобного рода. Об этом сообщил Bloomberg.

В издании отметили, что правительства по всему миру проводят все более жесткую политику по контролю вредного интернет-контента. 

При этом власти не планируют полностью блокировать все подростковые аккаунты, однако им перекроют доступ к платформам, которые были признаны самыми опасными — YouTube, TikTok, Instagram*, Facebook*, X и игровая платформа Roblox.

Ранее власти Австрии также заявили о планах официально запретить использование социальных сетей детям, не достигшим 14-летнего возраста. Об этом сообщало агентство Reuters.

Представители трех правящих партий страны разработали законопроект, который призван оградить подростков от «вызывающих привыкание алгоритмов» и опасного контента.

* — принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

