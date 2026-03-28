«Мы держали все в строжайшей тайне»: Соколовский признал роман с Нюшей

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 3 156 0

Родители певицы просили не раскрывать правду.

Соколовский и Нюша — подробности отношений, новости

Певец Соколовский признал, что встречался с Нюшей

Певец Влад Соколовский признался, что встречался с коллегой по сцене Анной Шурочкиной, известной как певица Нюша. Об этом артист рассказал в YouTube-программе «12 вопросов».

«Да, это правда. Мы просто держали это в абсолютном секрете, в строжайшей тайне», — рассказал артист.

Соколовский добавил, что роман скрывался из-за родных Нюши.

«Ей на тот момент занимался папа и папина жена, и у них была политика такая, что вот прям ничего про личную жизнь. Не светится. Она — только артистка и никак иначе. Честно говоря, мне тоже на этом хайпить совершенно не хотелось», — рассказал певец.

Те отношения он вспоминает с теплом.

«Это было. Было ярко, было здорово, но это закончилось. Мы, кстати, дружны и абсолютно с теплом друг к другу относимся. Просто с того времени столько уже лет прошло. У нас уже у всех дети, свои семьи. И не нужно об этом кроме как с улыбкой вспоминать», — заключил Соколовский.

Сейчас певец женат на Ангелине Сурковой. У пары есть сын Давид. Кроме того, у Соколовского есть дочь Мия от первого брака с певицей Ритой Дакотой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Соколовский спасал себя и семью от фанатов и почему он боится за жизнь сына.

Последние новости

15:28
Только не масло: какие действия могут увеличить риск заражения при укусе клеща
15:10
Опубликованы кадры с места падения подростка с 11-го этажа МГТУ имени Баумана
14:59
Журналистка Al Mayadeen, сотрудничавшая с Пятым каналом, убита ударом Израиля
14:28
В КСИР заявили об уничтожении в Дубае склада украинских противодронных систем
14:24
Стала известна причина смерти режиссера Олега Шухера
14:03
Певица Слава сходила в туалет в прямом эфире

Сейчас читают

Певица Слава сходила в туалет в прямом эфире
«Мы держали все в строжайшей тайне»: Соколовский признал роман с Нюшей
Духоподъемные Filatov & Karas: винил, ретро и хор Сретенского монастыря
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео