Угрозы перешли все границы: Влад Соколовский боится за жизнь маленького сына

Влад Соколовский и его супруга посещают психолога из-за угроз их семье

Влад Соколовский стал жертвой преследователей. Какие угрозы получает певец? Почему злоумышленники обещают расправиться не только с ним, но и его малолетним сыном? Правда ли, супруга артиста уже обратилась к психологу? Как исполнитель намерен бороться со сталкерами? И кто еще из звезд столкнулся с травлей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Видит бог, я вообще не хотел об этом говорить. Я не люблю эти сплетни, я не люблю ругани, я не люблю всю эту историю. Я всегда от этого в стороне, я всегда больше за творчество был. Но когда я понимаю, что тут на чаше весов мое мнение касаемо того, как я себя продвигаю, а здесь уже безопасность семьи. Тут выбирать не приходится», — говорит артист.

Певец Влад Соколовский уже около 30 лет в шоу-бизнесе, и ему не впервые получать послания от влюбленных фанаток и проклятья недоброжелателей. Но то, что происходит с ним сейчас, уже довело исполнителя до хронического стресса, а его супругу Ангелину — до нервного срыва. Недавно артист рассказал: его соцсети и личный телефон заполнены угрозами. Неизвестные обещают зверски расправиться с артистом и его семьей.

«Это сталкеры, которые просто не дают жизни, которые присылают расчлененки, которые присылают фотографии нашего ребенка, приклеенного на чужие могилы», — уточняет Соколовский.

Исполнитель уверяет: сначала он не обращал внимания на злые выпады в свой адрес. Певец понимал, что здоровый человек не будет желать его семье смерти.

«Безнаказанность порождает беспредел. И ладно я артист, а другое дело просто человек, которого просто плющат, я не знаю, пять лет подряд, а он ничего сделать не может. Это же жесть какая-то… Написаны сообщения с подставных аккаунтов, с каких-то левых номеров, в Telegram-каналах, где не видно ни номера, ничего, с чужими аватарками, подставляя вообще других», — делится звезда.

Но со временем ситуация только ухудшилась. Теперь злоумышленники угрожают Владу Соколовскому похищением его трехлетнего сына Дэвида. А чтобы убедить звезду в серьезности своих намерений, присылают фотографии дверей его квартиры. Артист не на шутку напуган и даже усилил охрану.

«Это не шутки, мы не идентифицируем это как просто какие-то пустые сообщения», — подчеркивает Соколовский.

«Страшно на самом деле. Понимаешь, что ты не защищен. Хорошо, у кого есть охрана. Слава богу, у кого есть возможность платить охранникам», — говорит актриса Алла Довлатова.

Соколовский — не единственная знаменитость, которая страдает от атак неадекватных личностей. С действиями злоумышленников недавно столкнулась и семья футболиста Дмитрия Тарасова.

«До сих пор много лет нам пишут на почту. И часто упоминают фамилии детей известных звезд. И вот уже много лет нам присылают, просто какая-то жуть», — заявляет жена Тарасова Анастасия Костенко.

А ранее странные персонажи отравляли жизнь Елизавете Арзамасовой, Наталье Рудовой, Анне Чиповской и актрисе Елене Захаровой.

«Он знает уже мою машину. Он меня стоял караулил, и мы подошли вместе к машине: мои родители, моя дочка, мои друзья. Нас было человек восемь, и он при них пытался схватить меня за руку», — делится Захарова.

«По всему миру за мной ездили люди. И это страшно. К сожалению, у нас нет физического закона о преследовании, когда тебя физически преследуют, но я надеюсь, что его примут», — отмечает актриса Наталья Рудова.

«Существует множество статей УК РФ и в Административном кодексе, согласно которым можно людей наказать за определенные действия. Если мы говорим об административном наказании, то людей можно наказать за оскорбление как минимум. То есть в соцсетях можно оскорбить человека и понести административное наказание. Если мы говорим про уголовное наказание, то здесь вариаций вообще очень много. Помимо написания заявления в правоохранительные органы, еще бы советовал, конечно, обратиться в суд за компенсацией морального вреда, так как все-таки это психологическое воздействие», — объясняет адвокат Павел Агиев.

Соколовский уже подал заявление в полицию. В рамках расследования нашли и даже допросили некую девушку, которая, возможно, к этому причастна. Но Соколовский уверяет: злоумышленников наверняка задействовано куда больше. И все происходящее напоминает ему четко спланированную акцию.

«Она действует не одна. Журналисты записали ее. Когда она с ними пообщалась, она зашла за дверь домой. И они продолжили диалог с мамой. И настроили микрофон таким образом, чтобы всю информацию вытащили. Там сразу слышно: „Ты должна уезжать, ты должна предупредить девок“. Каких девок? Значит, есть какие-то девки. Значит, мама знает этих девок», — рассказывает Соколовский.

Но кому так насолил артист? Сначала многие решили, что это могли бы быть происки его бывшей супруги, с которой он расстался на скандальной ноте. Но недавно девушка публично его поддержала. Теперь Влад Соколовский еще больше растерян.

«Кто это делал? Кому это нужно? Если бы это были какие-то конкуренты, то, наверное, были бы какие-то диалоги на тему того, что нам нужно вот это, вы должны прекратить делать это или что-то», — предполагает артист.

«Я считаю, что в принципе это люди делают, которые не уравновешены. Скорее всего, немного психически, возможно, даже нездоровы. Целью сталкинга является, если мы говорим про супружеские пары, то это вернуть жену или мужа. Если мы говорим про иные, то, возможно, месть из ненависти и, конечно же, как сказать, как минимум привлечение внимания к своей персоне», — уточняет адвокат Агиев.

Певец надеется, что в итоге полиция найдет всех соучастников, и травля прекратится. Ну а пока они с супругой посещают психолога, стараются не думать о плохом и, естественно, не оставляют ребенка без присмотра.