Умер актер фильмов «Назад в будущее» Джеймс Толкан

Мария Гоманюк
Артист посвятил карьере в кино более полувека. Он также снимался в картинах «Военные игры», «Стилетто», «Похищение», «Ужас Амитивилля» и других.

Как умер актер из фильмов Назад в будущее Джеймс Толкан

Фото: Кадр из х/ф «Назад в будущее», реж.: Роберт Земекис, 1985г.

Американский актер Джеймс Толкан, известный по роли директора средней школы Хилл-Вэлли в фильмах «Назад в будущее», скончался на 95-м году жизни. Про его уход из жизни сообщил журнал Variety со ссылкой на представителя семьи.

По имеющейся информации, артист умер 26 марта в деревне штата Нью-Йорк, США — Саранак-Лейк.

Толкан родился 20 июня 1931 года в штате Мичиган и посвятил актерской карьере более полувека. Его дебют на телевидении состоялся в сериале «Голый город», а одной из последних работ стал фильм «Костяной томагавк».

Актер получил широкую известность благодаря роли строгого школьного директора в трилогии «Назад в будущее», где он появился в фильмах 1985, 1989 и 1990 годов. Кроме того, он сыграл командира Тома Стингера в картине «Лучший стрелок».

В фильмографии Толкана также значатся такие проекты, как «Военные игры», «Стилетто», «Похищение», «Они могут быть гигантами», «Ужас Амитивилля» и другие.

У актера осталась жена Пармели, с которой он познакомился в начале 1970-х, когда работал в театре по пьесе «Пинквилль».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти итальянского певца и автора песен Джино Паоли.

Последние новости

20:29
Пропавшая в Приморском крае 13-летняя девочка найдена живой
20:20
Космический тупик: почему размножение в невесомости невозможно
20:15
Прощай, Лепс! Аврора Киба подтвердила роман с племянником президента Азербайджана
20:02
Объехал — штраф: как миновать помеху на дороге и сохранить права
19:50
Меган Маркл планирует триумфальное возвращение в кинематограф
19:35
Спасенный на Балтике горбатый кит снова застрял на мелководье

Сейчас читают

Певица Слава сходила в туалет в прямом эфире
Шоколад каждый день? Как однообразие продуктов ускоряет похудение
Взрывы во Вселенной: откуда на самом деле на Земле взялось золото
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео