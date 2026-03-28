Умер актер фильмов «Назад в будущее» Джеймс Толкан

Американский актер Джеймс Толкан, известный по роли директора средней школы Хилл-Вэлли в фильмах «Назад в будущее», скончался на 95-м году жизни. Про его уход из жизни сообщил журнал Variety со ссылкой на представителя семьи.

По имеющейся информации, артист умер 26 марта в деревне штата Нью-Йорк, США — Саранак-Лейк.

Толкан родился 20 июня 1931 года в штате Мичиган и посвятил актерской карьере более полувека. Его дебют на телевидении состоялся в сериале «Голый город», а одной из последних работ стал фильм «Костяной томагавк».

Актер получил широкую известность благодаря роли строгого школьного директора в трилогии «Назад в будущее», где он появился в фильмах 1985, 1989 и 1990 годов. Кроме того, он сыграл командира Тома Стингера в картине «Лучший стрелок».

В фильмографии Толкана также значатся такие проекты, как «Военные игры», «Стилетто», «Похищение», «Они могут быть гигантами», «Ужас Амитивилля» и другие.

У актера осталась жена Пармели, с которой он познакомился в начале 1970-х, когда работал в театре по пьесе «Пинквилль».

