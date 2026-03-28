Названы дата и место похорон заслуженного артиста России Петра Складчикова

Мария Гоманюк

Актер ушел из жизни на 76-м году. Он был ярким мастером эпизодических ролей и умел сделать каждый выход на сцену запоминающимся.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Похороны Петра Складчикова пройдут 31 марта в Москве

Прощание с заслуженным артистом России Петром Складчиковым пройдет 31 марта в Москве. Об этом сообщили представители Государственного академического Малого театра в Telegram-канале.

В источнике уточнили, что после этого его похоронят на Хованском кладбище. Церемония начнется в 11:00 в Щепкинском фойе основной сцены театра. Затем состоится отпевание в храме Святителя Николая.

Про смерть артиста стало известно 26 марта. Уточнялось, что он ушел из жизни на 76-м году. В театре отмечали, что Складчиков был ярким мастером эпизодических ролей и умел сделать каждый выход на сцену запоминающимся.

За годы работы в Малом театре актер исполнил более 90 ролей. Он оставил значительный след в театральной жизни России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти режиссера и декана ВГИК Олега Шухера. Накануне Шухера госпитализировали в тяжелом состоянии, после чего он находился в реанимации. Медики оценивали состояние мужчины как крайне тяжелое.

Режиссеру стало плохо прямо на рабочем месте, когда он был во дворе института. Он жаловался на трудности в дыхании, и ему вызвали скорую помощь. Позднее стало известно, что причина смерти Шухера — инфаркт.

