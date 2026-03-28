Пропавшая в Приморском крае 13-летняя девочка найдена живой

Пропавшая 13-летняя девочка в городе Артем Приморского края найдена живой. Об этом сообщила поисковая организация «Примпоиск» в своем Telegram-канале.

Девочка ушла из центра содействия семейному устройству 26 марта и не вернулась. С момента исчезновения поиски проводились совместно сотрудниками правоохранительных органов и волонтерами.

«Найдена! Жива! Спасибо большое всем за помощь в поисках», — говорится в публикации «Примпоиска».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье завершились поиски 17-летнего подростка, пропавшего при невыясненных обстоятельствах в деревне Топорково. Школьник два дня не выходил на связь. В его розыске участвовали добровольцы и местные жители. По словам одного из участников поисковой операции, подростка обнаружили в тяжелом состоянии, после чего его срочно госпитализировали.

Также 5-tv.ru информировал о том, что в Москве найден живым 12-летний мальчик, пропавший накануне. По данным волонтеров, ребенка обнаружили в районе Марьино. Он исчез 8 марта на юго-востоке столицы.

