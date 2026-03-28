Пропавшая в Приморском крае 13-летняя девочка найдена живой

|
Дарья Корзина
Подросток обнаружен живым спустя два дня после исчезновения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пропавшая 13-летняя девочка в городе Артем Приморского края найдена живой. Об этом сообщила поисковая организация «Примпоиск» в своем Telegram-канале.

Девочка ушла из центра содействия семейному устройству 26 марта и не вернулась. С момента исчезновения поиски проводились совместно сотрудниками правоохранительных органов и волонтерами.

«Найдена! Жива! Спасибо большое всем за помощь в поисках», — говорится в публикации «Примпоиска».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье завершились поиски 17-летнего подростка, пропавшего при невыясненных обстоятельствах в деревне Топорково. Школьник два дня не выходил на связь. В его розыске участвовали добровольцы и местные жители. По словам одного из участников поисковой операции, подростка обнаружили в тяжелом состоянии, после чего его срочно госпитализировали.

Также 5-tv.ru информировал о том, что в Москве найден живым 12-летний мальчик, пропавший накануне. По данным волонтеров, ребенка обнаружили в районе Марьино. Он исчез 8 марта на юго-востоке столицы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
Открывается денежный портал: финансовый гороскоп для знаков зодиака на ап...

Последние новости

20:29
Пропавшая в Приморском крае 13-летняя девочка найдена живой
20:20
Космический тупик: почему размножение в невесомости невозможно
20:15
Прощай, Лепс! Аврора Киба подтвердила роман с племянником президента Азербайджана
20:02
Объехал — штраф: как миновать помеху на дороге и сохранить права
19:50
Меган Маркл планирует триумфальное возвращение в кинематограф
19:35
Спасенный на Балтике горбатый кит снова застрял на мелководье

Сейчас читают

Певица Слава сходила в туалет в прямом эфире
Шоколад каждый день? Как однообразие продуктов ускоряет похудение
Взрывы во Вселенной: откуда на самом деле на Земле взялось золото
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео