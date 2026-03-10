В Москве нашли живым пропавшего накануне 12-летнего мальчика

В Москве нашли пропавшего 12-летнего мальчика

Пропавшего в Москве 12-летнего мальчика обнаружили живым спустя сутки после исчезновения. Об этом 9 марта сообщили представители ассоциации «Поиск пропавших детей».

По информации волонтеров, ребенка нашли в районе Марьино. В поисковой операции участвовали добровольцы вместе с сотрудниками уголовного розыска. На кадрах, опубликованных поисковиками, видно, что мальчик сидит на лестничной площадке одного из подъездов. После обнаружения его передали сотрудникам полиции и доставили в отдел МВД. Дополнительные детали произошедшего пока не раскрываются.

О пропаже школьника стало известно ранее в тот же день. Сообщалось, что он исчез 8 марта на юго-востоке Москвы, а его местонахождение оставалось неизвестным. Также отмечалось, что ребенку может потребоваться медицинская помощь.

Тем временем в Подмосковье продолжаются поиски троих подростков, которые исчезли 7 марта в районе Звенигорода. Речь идет о 13-летней девочке и двух 12-летних мальчиках. Последний раз школьников видели возле реки, где позже обнаружили следы и детскую шапку. Следственный комитет в рамках стандартной процедуры по подобным случаям возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Один из рыбаков рассказал, что стал свидетелем трагического момента: по его словам, он видел, как дети тонули и звали на помощь. Однако мужчина не стал вызывать спасателей, поскольку заметил поблизости другого рыбака и решил, что тот уже сообщил о происшествии экстренным службам.

К поисковой операции подключено около 500 добровольцев. Сформировано 97 пеших групп, работают два кинологических расчета. С помощью беспилотников обследовано примерно 110 километров территории, а также осмотрена акватория реки. При необходимости работы планируется продолжать и в ночное время.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.