В Москве нашли живым пропавшего накануне 12-летнего мальчика

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Поиски школьника начались на следующий день после его исчезновения.

Судьба пропавшего в Москве 12-летнего мальчика нашли ли его

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве нашли пропавшего 12-летнего мальчика

Пропавшего в Москве 12-летнего мальчика обнаружили живым спустя сутки после исчезновения. Об этом 9 марта сообщили представители ассоциации «Поиск пропавших детей».

По информации волонтеров, ребенка нашли в районе Марьино. В поисковой операции участвовали добровольцы вместе с сотрудниками уголовного розыска. На кадрах, опубликованных поисковиками, видно, что мальчик сидит на лестничной площадке одного из подъездов. После обнаружения его передали сотрудникам полиции и доставили в отдел МВД. Дополнительные детали произошедшего пока не раскрываются.

О пропаже школьника стало известно ранее в тот же день. Сообщалось, что он исчез 8 марта на юго-востоке Москвы, а его местонахождение оставалось неизвестным. Также отмечалось, что ребенку может потребоваться медицинская помощь.

Тем временем в Подмосковье продолжаются поиски троих подростков, которые исчезли 7 марта в районе Звенигорода. Речь идет о 13-летней девочке и двух 12-летних мальчиках. Последний раз школьников видели возле реки, где позже обнаружили следы и детскую шапку. Следственный комитет в рамках стандартной процедуры по подобным случаям возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Один из рыбаков рассказал, что стал свидетелем трагического момента: по его словам, он видел, как дети тонули и звали на помощь. Однако мужчина не стал вызывать спасателей, поскольку заметил поблизости другого рыбака и решил, что тот уже сообщил о происшествии экстренным службам.

К поисковой операции подключено около 500 добровольцев. Сформировано 97 пеших групп, работают два кинологических расчета. С помощью беспилотников обследовано примерно 110 километров территории, а также осмотрена акватория реки. При необходимости работы планируется продолжать и в ночное время.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:08
«Более интересные направления»: топливный кризис стал для России окном возможностей
12:57
Суд отказался возбуждать дело о разводе Бари Алибасова-младшего с десятой женой
12:55
Шапку могли подбросить: жители Звенигорода не верят, что пропавшие подростки утонули
12:46
Плесень на завтрак: названа причина массового отравления в школе Зеленограда
12:41
Фрагменты вековой истории нашли при реставрации Николаевского дворца
12:36
Ловушка в трубке: как мошенники крадут личные данные схемой с «обратным звонком»

Сейчас читают

В Литве боятся конфискации Минском фур, застрявших в Белоруссии с прошлой осени
Не хочу торта и гостей: почему после 30 лет бесит день рождения
«Град» накрыл укрытие ВСУ под Ореховом. Лучшее видео из зоны СВО
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить