Пропал без следа и оказался на грани: школьник исчез и нашелся в реанимации

Дарья Орлова
Подростка искали десятки людей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Подмосковье завершились поиски 17-летнего подростка, который исчез при невыясненных обстоятельствах. История произошла в деревне Топорково, сообщает портал Msk1.ru.

Школьник не выходил на связь в течение двух суток. Его розыском занимались добровольцы и местные жители. По словам одного из участников поисковой операции, юношу удалось обнаружить в тяжелом состоянии.

Подростка срочно госпитализировали — сейчас он находится в реанимации. У него диагностировано сильное переохлаждение.

При этом обстоятельства случившегося пока остаются неизвестными. Волонтеры и медики не раскрывают подробности того, где именно нашли школьника и что могло привести к его исчезновению.

В подмосковном Звенигороде проходят траурные церемонии в память о трех подростках, чьи жизни оборвались после несчастного случая на Москве-реке. Горожане выражают слова поддержки родным погибших как в социальных сетях, так и при личных встречах. Многие вспоминают, что до последнего надеялись на чудо, несмотря на крайне сложные условия.

Пропал без следа и оказался на грани: школьник исчез и нашелся в реанимации
