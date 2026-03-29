Украина разочаровала Евросоюз как кандидат на вступление

|
Сергей Добровинский
Киев не выполнил более десяти обязательных требований ЕС.

Фото: www.globallookpress.com/dpa/Michael Kappeler

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украина разочаровала Европейский союз как кандидат на вступление. Об этом пишет Berliner Zeitung.

В издании отметили, что ведущие политики ЕС преждевременно расхвалили Киев, но тот не выполнил более десяти требований, обязательных для вступления в союз.

Ранее 18 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО завершил процесс расширения на восток, а Украину обозначил, как буферную зону.

До этого 24 января Орбан подчеркнул, что Североатлантический альянс и Европейский союз не могут напрямую размещать свои войска у границ России. Политик отметил, что между РФ и странами Запада всегда должна быть определенная зона безопасности.

Ряд политических деятелей в Европе считает, что Венгрия под руководством премьер-министра Виктора Орбана сейчас — единственное препятствие для вступления Украины в Евросоюз. Сам Орбан подчеркивал, что Будапешт не поддастся на шантаж и не пустит Киев в ЕС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
Украина разочаровала Евросоюз как кандидат на вступление
