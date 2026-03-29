Умер ветеран ВОВ, взявший в плен немецкого генерала Паулюса

Фронтовика не стало на 102-м году его жизни.

Умер ветеран Великой Отечественной войны Василий Зинченко, участвовавший в пленении генерал-фельдмаршала немецко-фашистской армии Фридриха Паулюса. Об этом сообщает пресс-служба генерального консульства РФ.

Фронтовика не стало на 102-м году его жизни в казахстанской Алма-Ате. Во время Сталинградской битвы Василий Иванович Зинченко находился в составе группы разведчиков, взявших Паулюса в плен.

В дипломатическом учреждении отметили, что с началом войны Зинченко добровольно вступил в ряды Красной Армии. Ему довелось сражаться с врагом на различных фронтах, участвовать в освобождении Украины, Белоруссии и Польши, а также во взятии Берлина.

Ранее умер ветеран ВОВ Петрос Петросян. Он возглавлял Комитет ветеранов Великой Отечественной войны при Объединении ветеранов Армении, в последние два года занимая пост почетного председателя. Он, как и Зинченко, служил в разведке, в 2014 году вышла в свет его книга «Страницы из жизни разведчика».

